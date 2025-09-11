Медведь напал на 72-летнего тракториста в Арканзасе

4 сентября в СМИ появилась информация о нападении медведей на пасеку ведущего инспектора района Владимира Озерова в Республике Башкортостан — животные сломали все ульи и украли часть пластин. Инспектор выехал на срочный вызов из-за сообщения от жителей местного СНТ о присутствии медведей, которые ходили между дачными участками, но никого не нашел. В этот момент другие медведи напали на его хозяйство.