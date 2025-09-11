Медведь напал на 72-летнего тракториста в Арканзасе

72-летний тракторист Вернон Паттон был госпитализирован в критическом состоянии после нападения черного медведя в штате Арканзас, США.
Инцидент произошел, когда мужчина работал на тракторе недалеко от парка.
Сын Паттона приехал проверить, как дела у отца, и сразу вызвал спасателей. Сотрудники Комиссии по охоте и рыболовству Арканзаса (AGFC) быстро прибыли на место, ликвидировали медведя и спасли пострадавшего. Мужчину на вертолете отправили в больницу.
По данным AGFC, это первое зарегистрированное нападение медведя на человека в Арканзасе за последние 25 лет, передает News Nation Now.
4 сентября в СМИ появилась информация о нападении медведей на пасеку ведущего инспектора района Владимира Озерова в Республике Башкортостан — животные сломали все ульи и украли часть пластин. Инспектор выехал на срочный вызов из-за сообщения от жителей местного СНТ о присутствии медведей, которые ходили между дачными участками, но никого не нашел. В этот момент другие медведи напали на его хозяйство.
Жители города Усть-Илимска в Иркутской области заметили на улице бегающего бурого медведя. Медведь походил по жилому району, осмотрел его и убежал обратно в тайгу. Правительство Усть-Илимска призвало местных жителей проявлять осторожность. Произошедшее стало уже девятым случаем выхода медведей в Усть-Илимском районе с начала года.