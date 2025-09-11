Власти утвердили список стран с благоприятным условиями для российских туристов

Кабинет министров РФ утвердил перечень соседних стран с благоприятными условиями для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства.
В список попали лишь три сопредельные страны. Это Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия.
Уточняется, что для туроператоров, продающих путевки в эти государства, будут действовать льготы.
Отметим, что ранее в июле был принят соответствующий закон, снижающий нагрузку на туроператоров, продающих туры в соседние страны со статусом благоприятных. Такие туроператоры должны будут страховать свою ответственность на сумму от 500 тыс. рублей (как в сфере внутреннего туризма), а не на сумму от 50 млн рублей (как при продаже путевок в другие зарубежные страны).
Ранее сообщалось, что объем вложений в российские отели вырос сразу на треть.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.