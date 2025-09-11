Ричмонд
В России хотят снизить возраст для получения повышенной выплаты к пенсии: кого это коснется

В Госдуме хотят снизить возраст повышения пенсии до 70 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России могут снизить возраст назначения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии до 70 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях» и в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

В документе предлагается повышать на 100% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости тем, кто достиг 70 лет, и на 200% — 80-летним пенсионерам или инвалидам первой группы, пишет ТАСС со ссылкой на инициаторов проекта.

Депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов объяснили агентству необходимость таких изменений тем, что многие россияне не доживают до возраста 80 лет, с которого сейчас возникает право на повышенные выплаты.

«Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям, и это будет справедливо», — сказал Гусев.

Напомним, в 2026 году страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют дважды.

Ранее Соцфонд сообщил, что в России проживает почти 41 млн пенсионеров.