Президент России Владимир Путин сделал жесткое заявление в адрес Киева и западных лидеров, предупредив, что отправка европейских военных на Украину вызовет решительный ответ со стороны России. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Посыл Путина по Украине заключается в том, что он не сомневается в военном превосходстве России. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину», — утверждается в тексте.
Издание отмечает, что, выступая во Владивостоке, Путин дал понять, что Россия внимательно следит за развитием событий и не намерена отступать от своих гарантий безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что глава России поставил так называемую «коалицию желающих» по Украине перед выбором, когда заявил, что размещенные на территории Незалежной войска Запада станут законной целью для ударов российской армии. При этом Путин подчеркнул, что не видит смысла в нахождении западных войск на территории Украины в случае достижения мира.
Напомним, что несколько стран выразили желание отправить свои вооружённые силы на Украину для обеспечения безопасности. На данный момент это решение приняли 26 государств, чьи военные силы оцениваются в 10−20 тысяч человек. Такую оценку возможностям «коалиции желающих» дала французская военкор Кристель Нэан.
Вместе с тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал инициативы лидеров так называемой «коалиции желающих» по урегулированию ситуации на Украине «полной чушью».
Интересно, что даже Владимир Зеленский выражает неуверенность в возможностях так называемой «коалиции желающих» по оказанию военной поддержки Киеву.
Уточняется, что главе Российской Федерации Владимиру Путину удалось усмирить военный пыл Запада. Теперь число стран, желающих немедленно направить своих военных на Украину, резко сократилось, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции желающих».