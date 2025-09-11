Раскопки в Бибер-Дереси раскрыли новый маршрут заселения Европы древними людьми

Археологи из Турции обнаружили в Бибер-Дереси на побережье Эгейского моря древний палеолитический памятник, который проливает свет на маршруты заселения Европы около 400 тысяч лет назад. Найденные более 500 каменных орудий, включая бифасы и скребки, свидетельствуют о присутствии Homo erectus и неандертальцев, использовавших этот регион как миграционный коридор между Азией и Европой во времена ледниковых периодов.