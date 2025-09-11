Раскопки в Бибер-Дереси раскрыли новый маршрут заселения Европы древними людьми

Археологи из Турции обнаружили в Бибер-Дереси на побережье Эгейского моря древний палеолитический памятник, который проливает свет на маршруты заселения Европы около 400 тысяч лет назад. Найденные более 500 каменных орудий, включая бифасы и скребки, свидетельствуют о присутствии Homo erectus и неандертальцев, использовавших этот регион как миграционный коридор между Азией и Европой во времена ледниковых периодов.
Уникальное расположение памятника подтверждает, что в эпоху оледенений уровень моря был ниже, и современное побережье Турции соединялось с греческими островами и материковой Грецией, создавая удобные пути для перемещения древних людей. Исследователи отмечают, что это открытие дополняет и переосмысливает существующие гипотезы о миграции человека из Африки через Левант и другие маршруты.
Работы велись с 2021 по 2022 год на площади около 2 км², а предварительная датировка указывает на период от 500 до 100 тысяч лет назад. В дальнейшем учёные планируют провести абсолютное датирование и продолжить раскопки, чтобы уточнить хронологию и роль Бибер-Дереси в эволюции человека.
