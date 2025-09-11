В Иркутской области цены на подержанные авто снизились на 3,1%

В Иркутской области цены на подержанные автомобили снизилась на 3,1% и в среднем составили 2,06 миллиона рублей. Как стало известно КП-Иркутск из данных Авто.ру, больше всего упали в цене автомобили Lada, особенно Vesta (теперь можно купить за 928 тысяч рублей) и Granta (от 419 тысяч рублей).
— Цены падают из-за избытка товаров и дорогих кредитов, которые снижают интерес покупателей. Тем не менее, некоторые продавцы продолжают устанавливать завышенные цены, — уточнили в пресс-службе сервиса для покупки авто.
За прошедший год сильнее всего подешевели европейские, японские и корейские иномарки — цены на них упали на 9%. Средняя цена на китайские автомобили составила 2,1 миллиона рублей. Наряду с Lada Granta, подешевела и обновленная версия Lada 2018 года. А Lada Vesta имеет самую низкую цену в регионе.