В Иркутской области цены на подержанные авто снизились на 3,1%

В Иркутской области цены на подержанные автомобили снизилась на 3,1% и в среднем составили 2,06 миллиона рублей. Как стало известно КП-Иркутск из данных Авто.ру, больше всего упали в цене автомобили Lada, особенно Vesta (теперь можно купить за 928 тысяч рублей) и Granta (от 419 тысяч рублей).