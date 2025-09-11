Почти половина россиян заявили, что им хватает денег

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что им хватает денег, этот показатель с 2006 года вырос на 31%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Каждый второй (49%) респондент отметил, что ему в жизни хватает денег, в 2006 году доля тех, кому хватало денег, составляла 18%. Около трети (32%) опрошенных сказали, что им скорее не хватает средств, 18%, что совершенно их не хватает.
Женщины (53%) чаще мужчин (46%) отмечают нехватку денег. Чаще остальных о том, что им хватает денег, говорили представители поколения оттепели (люди, рожденные до 1947 года) — 55%, а реже — представители поколения застоя (рожденные в 1948—1967 годы) — 44%.
На вопрос о том, хватало ли им в прошлом месяце денег до зарплаты на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости, 56% респондентов отметили, что определенно хватало, 28% — хватало, но с трудом, 15% — не хватало.
«Исследование показывает, какие существенные структурные преобразования произошли в нашем обществе за последние 20 лет в оценках россиянами своего материального достатка. Если в 2006 году наблюдался существенный перекос в сторону малообеспеченных групп, то сейчас структура общества более сбалансирована, с преобладанием в ней средних слоев населения», — прокомментировал результаты опроса эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.
По его словам, российское общество с 2006 года перешло от пирамидальной модели общества, где чем лучше было благосостояние социальной группы, тем меньше был её размер, к модели общества «в форме ромба», в которой основная часть населения среднего материального достатка и равные доли высокодоходных и низкодоходных групп.
«Этот баланс сейчас — основа социальной устойчивости и фундамент дальнейшего развития. Но изменения социальной структуры влекут за собой и изменения структуры социальных потребностей, на которые нужно реагировать. Общество уже другое, а это значит — другие подходы во многих сферах нашей жизни: новые решения в социальной политике, коммуникациях с населением, на рынке труда и потребительском рынке», — добавил Ручин.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.