Почти половина россиян заявили, что им хватает денег

«Этот баланс сейчас — основа социальной устойчивости и фундамент дальнейшего развития. Но изменения социальной структуры влекут за собой и изменения структуры социальных потребностей, на которые нужно реагировать. Общество уже другое, а это значит — другие подходы во многих сферах нашей жизни: новые решения в социальной политике, коммуникациях с населением, на рынке труда и потребительском рынке», — добавил Ручин.