Магнитная буря 11 сентября 2025 года: после геомагнитных встрясок настал период затишья

Что касается солнечной активности с 8 по 10 сентября 2025 года, то на протяжении этих трех дней фиксировалось последовательное снижение активности. В понедельник, 8 сентября, после всплеска активности накануне, количество солнечных вспышек уменьшилось до восьми событий слабого класса. На следующий день, 9 сентября, их число сократилось до двух, что привело к снижению индекса солнечной активности почти до «зеленой зоны». К вечеру 10 сентября произошла лишь одна незначительная вспышка, и индекс окончательно перешел в безопасную «зеленую зону».