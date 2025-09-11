Магнитная буря 11 сентября 2025 года: после геомагнитных встрясок настал период затишья

В ночь на 10 сентября магнитосфера Земли подверглась неожиданному воздействию геомагнитной бури, о которой не было никаких предварительных прогнозов.
По сведениям Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, данное событие стало полной неожиданностью, поскольку накануне все прогнозы указывали на стабильное состояние магнитного поля. Ученые не могут объяснить отсутствие видимых причин для возникшего возмущения. Обычно такие явления вызваны выбросами солнечной плазмы, однако приборы не зафиксировали никаких внешних воздействий на околоземное пространство.
Специалисты отметили, что даже задним числом невозможно выяснить, что произошло как на Земле, так и в её околоземном пространстве, чтобы вызвать такую бурную реакцию магнитного поля.
На данный момент единственной рабочей гипотезой остается спонтанное высвобождение энергии в хвосте магнитосферы, известное как суббуря. Возмущение быстро утихло, и к 9 утра 10 сентября наблюдалась спокойная геомагнитная обстановка.
Что касается солнечной активности с 8 по 10 сентября 2025 года, то на протяжении этих трех дней фиксировалось последовательное снижение активности. В понедельник, 8 сентября, после всплеска активности накануне, количество солнечных вспышек уменьшилось до восьми событий слабого класса. На следующий день, 9 сентября, их число сократилось до двух, что привело к снижению индекса солнечной активности почти до «зеленой зоны». К вечеру 10 сентября произошла лишь одна незначительная вспышка, и индекс окончательно перешел в безопасную «зеленую зону».
Что касается прогноза магнитной бури на 11 сентября 2025 года, несмотря на недавнюю аномалию, эксперты ожидают относительно стабильную геомагнитную обстановку. Прогнозируются лишь незначительные возмущения, классифицируемые как «желтый» уровень опасности (Kp-индекс 4.67). Вероятность развития полноценной магнитной бури оценивается всего в 7%, в то время как вероятность полного штиля составляет 68%. Также ожидается снижение других показателей, таких как геомагнитный индекс Ap и поток солнечного радиоизлучения, что говорит о стабилизации ситуации.
В долгосрочной перспективе сентябрь может принести еще несколько неспокойных дней. Предварительные расчеты показывают возможность геомагнитных колебаний 14 и 16 сентября, а слабая буря может произойти 15 сентября. Период нестабильности может продолжиться и в начале октября: на второе число прогнозируется буря с сопутствующими возмущениями первого числа и с третьего по шестое октября.
Эксперты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы имеют вероятностный характер, поскольку поведение Солнца не всегда предсказуемо, и наиболее точные данные формируются за один-три дня до события.
Врачи советуют людям, чувствительным к изменениям геомагнитного поля, в неблагоприятные дни уделять особое внимание своему здоровью. Рекомендуется снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегая стрессовых ситуаций и интенсивных занятий спортом. Также важно наладить режим сна и бодрствования, скорректировать рацион, уменьшив потребление жирной и соленой пищи и полностью исключив алкоголь. Поддержать организм помогут достаточное количество чистой воды и неспешные прогулки на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует иметь при себе прописанные врачом препараты и при ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться за медицинской помощью.