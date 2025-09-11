На фотоловушки в Казахстане попали медведи и снежный барс из Красной книги

В национальном парке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали снежных барсов, тянь-шаньских бурых медведей и каратауских архаров — животных, занесённых в Красную книгу Казахстана.
Экологи отмечают: численность этих видов растёт из года в год. Такой результат стал возможен благодаря усиленной охране, борьбе с браконьерством и сохранению естественной среды обитания. Специалисты уверены: комплексные меры позволят сохранить уникальное биоразнообразие южного Казахстана и укрепить популяции редких животных.