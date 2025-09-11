Телеведущий Дибров обратился к дочери Даны Борисовой с предложением

«Я смотрю, наша встреча с тобой наделала немало шума. А как насчёт того, чтобы продолжить общение?» — написал он.
Ведущий анонсировал новую рубрику «Если бы…», где будет задавать знаменитостям нестандартные вопросы. Первой гостьей стала Полина Борисова. Дмитрий спросил: «Если бы какая-нибудь захотела увести у тебя молодого человека, то какой бы метод ей помог лучше всего?».
На вопрос Полина ответила, что если молодой человек её не любил, значит, пусть уводит — он ей просто не нужен. Дибров признал ответ удовлетворительным.
Ранее дочь телеведущей Даны Борисовой Полина прокомментировала появившиеся предположения о её кокетстве с Дибровым. Своё общение со звёздным коллегой Борисова-младшая объяснила особой манерой поведения. Как заявила дочь селебрити, она может иногда неосознанно флиртовать с собеседниками.