Телеведущий Дибров обратился к дочери Даны Борисовой с предложением

Телеведущий Дмитрий Дибров опубликовал в соцсетях ролик с 18-летней Полиной Борисовой и пригласил её участвовать в собственном проекте. Новая страница Диброва, которую он завёл накануне, стала платформой для первого видео — не о разводе с молодой женой Полиной Дибровой, а о дочери коллеги Даны Борисовой.