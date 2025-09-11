Суд признал законным отказ платить годовую премию уволившимся работникам

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Суд счел законным отказ платить годовую премию работникам, которые уволились до конца года, сказано в материалах 9-го Кассационного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Прецедентом стало дело повара пятого разряда, которого сначала перевели в кухонные работники, а затем он был вынужден уволиться по собственному желанию.
Хотя он уволился еще в мае, но посчитал незаконным, что в конце года не получил годовую премию. Это решение руководства он оспорил в суде. Он просил взыскать годовую премию 65 тысяч рублей, моральный вред, проценты за задержку и неустойку.
Но суды трех инстанций встали на сторону компании.
«Локальным нормативным актом ответчика предусмотрено, что премия по итогам работы за год не выплачивается работникам, уволенным до окончания календарного года по инициативе работника», — сказано в решении суда.
Не предусмотрена годовая премия для уволившихся до конца года лиц и в трудовом договоре и положении о вознаграждении.