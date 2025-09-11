Убийце американского политика Кирка может грозить смертная казнь

В США сделали заявление после убийства Чарли Кирка. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией.
«Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство», — сказал он во время пресс-конференции.
Чиновник напомнил, что в возглавляемом им регионе разрешена смертная казнь и не исключил, что эта мера наказания может быть применена к тому, кто нанёс Кирку смертельное ранение.
«Мы привлечем сделавшего это к ответственности по всей строгости закона. Напомню, в штате Юта разрешена смертная казнь», — сказал Кокс.
Губернатор подтвердил, что стрелявший задержан и заявил, что преступник, скорее всего, действовал в одиночку.
Ранее директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Кирка, который выступал за диалог с Россией и был против поддержки Украины.
Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.
