Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийце американского политика Кирка может грозить смертная казнь

Губернатор Кокс назвал политическим убийство сторонника Трампа Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

В США сделали заявление после убийства Чарли Кирка. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией.

«Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство», — сказал он во время пресс-конференции.

Чиновник напомнил, что в возглавляемом им регионе разрешена смертная казнь и не исключил, что эта мера наказания может быть применена к тому, кто нанёс Кирку смертельное ранение.

«Мы привлечем сделавшего это к ответственности по всей строгости закона. Напомню, в штате Юта разрешена смертная казнь», — сказал Кокс.

Губернатор подтвердил, что стрелявший задержан и заявил, что преступник, скорее всего, действовал в одиночку.

Ранее директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Кирка, который выступал за диалог с Россией и был против поддержки Украины.

Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.

Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.