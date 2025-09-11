Ричмонд
Депутаты ГД предложили снизить возраст получения повышенной пенсии до 70 лет

Группа депутатов Государственной Думы РФ внесет на рассмотрение законопроект, предлагающий снизить возраст, с которого назначаются повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии, с 80 до 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа, в числе которых председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, предлагают внести соответствующие изменения в закон «О страховых пенсиях».

Согласно действующему законодательству, повышение на 100 процентов фиксированной страховой пенсии по старости и по инвалидности I группы назначается при достижении 80 лет или для инвалидов I группы. Новый законопроект предусматривает дифференцированный подход: достигшим 70 лет будет полагаться повышение на 100 процентов, а достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200 процентов. Инвалидам I группы также предлагается установить повышение фиксированной выплаты к пенсии по инвалидности в размере 200 процентов.

Ярослав Нилов пояснил, что идея законопроекта возникла в ходе приема граждан, когда пенсионер из Луганска, много лет проработавший на опасном производстве, поднял проблему. Он отметил, что многие пенсионеры в 70 лет нуждаются в дополнительных расходах на лекарства и уход, но не могут воспользоваться правом на повышенную выплату.

Дмитрий Гусев добавил, что предлагается назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима, что будет «честно и справедливо по отношению к людям», передает ТАСС.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости предоставления российским пенсионерам права на получение 13-й пенсии в конце года.