Депутаты ГД предложили снизить возраст получения повышенной пенсии до 70 лет

Согласно действующему законодательству, повышение на 100 процентов фиксированной страховой пенсии по старости и по инвалидности I группы назначается при достижении 80 лет или для инвалидов I группы. Новый законопроект предусматривает дифференцированный подход: достигшим 70 лет будет полагаться повышение на 100 процентов, а достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200 процентов. Инвалидам I группы также предлагается установить повышение фиксированной выплаты к пенсии по инвалидности в размере 200 процентов.