«Tunis» вместо «to Nice»: Американские туристки улетели в Тунис вместо Ниццы

Ранее сообщалось, что в России вновь выявили случай овербукинга авиакомпанией S7. Пассажирка не смогла зарегистрироваться на свой рейс из Новосибирска в Иркутск, и ей пришлось вылететь на 14 часов позже. В качестве компенсации авиаперевозчик предложил ей ваучер на сумму 3000 рублей. Девушка приобрела билет за месяц до вылета за 11 000 рублей. Однако в день регистрации система выдала ошибку. Авиакомпания отказалась возмещать ущерб в полном объёме.