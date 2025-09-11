В России изменились правила автобусных перевозок

Для объектов, отнесенных к категории высокого риска, это будет одна контрольная закупка, или один выборочный контроль, или один инспекционный визит, или один рейдовый осмотр, или одна документарная проверка, или одна выездная проверка в два года либо один обязательный профилактический визит в год. В отношении объектов значительного или среднего риска — обязательный профилактический визит с периодичностью, определяемой правительством в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле.