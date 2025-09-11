Путин уволил руководителей МВД Сахалина, Ингушетии и замглавы МВД ЛНР

Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе МВД.
Указом главы государства от занимаемых постов отстранены начальник управления МВД по Сахалинской области Арсен Исагулов, глава МВД по Ингушетии Михаил Коробкин, а также заместитель главы МВД по ЛНР и начальник главного следственного управления Владимир Дорма, говорится в сообщении.
5 сентября Владимир Путин освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции. Кроме того, глава государства освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла России в Узбекистане. Согласно данным на сайте МИД России, Мальгинов ранее занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского внешнеполитического ведомства.
Путин освободил Андрея Будаева от должности посла России в Восточной Республике Уругвай. На его место президент страны назначил Алексея Исакова.
Недавно Путин также назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде.