В Госдуме рассказали, чьи пенсии проиндексируют в октябре

«Первого октября будет проиндексировано денежное довольствие, в связи с чем будет проиндексирована и военная пенсия, также будут проиндексированы и оклады. У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября. Все, что касается индексации в следующем году, будет обсуждаться осенью при формировании бюджета», — сказал Нилов.