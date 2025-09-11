В Госдуме рассказали, чьи пенсии проиндексируют в октябре

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военные пенсии и оклады будут проиндексированы в России 1 октября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Первого октября будет проиндексировано денежное довольствие, в связи с чем будет проиндексирована и военная пенсия, также будут проиндексированы и оклады. У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября. Все, что касается индексации в следующем году, будет обсуждаться осенью при формировании бюджета», — сказал Нилов.
Депутат отметил, что военная пенсия касается не только Минобороны, а всех силовых структур, проиндексированы будут и ведомственные пенсии.
«В прошлом году во время бюджетного процесса все это было определено, заложены все средства, все коэффициенты, и индексация в этом году пройдет. Также, как и осенью во время бюджетного процесса будут обсуждены вопросы и заложены средства, связанные с индексацией военных пенсий в следующем году», — добавил он.