В Хабаровском крае растёт заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В Хабаровском крае рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией составил 10% по сравнению с предыдущей неделей, что связано с началом учебного года и формированием новых организованных детских коллективов, сообщает ИА AmurMedia.
Основное число заболевших зарегистрировано в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском районе. Единичные случаи отмечены в Амурском, Комсомольском, Советско-Гаванском районах.
Заболеваемость преимущественно регистрируется среди организованных детей дошкольного и школьного возраста.
В этой связи в детских садах и школах проводятся мероприятия, направленные на профилактику заноса и распространения инфекции, введены утренние фильтры, режим дезинфекции.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, сальмонеллезом не превысила средний многолетний показатель. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано.
Заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
Как напомнили в управлении Роспотребнадзора, с 4 сентября 2025 года в крае начата массовая иммунизация населения против гриппа, планируется привить более 631 тыс. человек, в том числе более 182 тыс. детей. По состоянию на 05.09.2025 привито более 12 тыс. человек.