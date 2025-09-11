В Хабаровском крае растёт заболеваемость энтеровирусной инфекцией

Как напомнили в управлении Роспотребнадзора, с 4 сентября 2025 года в крае начата массовая иммунизация населения против гриппа, планируется привить более 631 тыс. человек, в том числе более 182 тыс. детей. По состоянию на 05.09.2025 привито более 12 тыс. человек.