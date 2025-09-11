Ричмонд
Врио главы МВД Ретайо: во Франции на улицы вышли 200 тысяч протестующих

В акциях протеста в Париже приняли участие около 14 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Примерно 200 тысяч человек вышли на улицы для участия в массовых протестах во Франции 10 сентября, сообщил исполняющий обязанности французского министра внутренних дел Брюно Ретайо после заседания антикризисного штаба.

«Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны, в Париже около 14 тысяч», — отметил чиновник, слова которого приводит телеканал BFM.

Напомним, 8 сентября правительство Франции ушло в отставку после решения парламента страны выразить недоверие премьер-министру Франсуа Байру. На фоне этой ситуации в республике начались протесты.

Участники акций выражают недовольство планами властей по жесткой экономии. В частности, их не устраивает, что в бюджете страны на 2026 год не предусматривается индексация пенсий и социальных выплат. Часть демонстрантов потребовала отставки Макрона.