Тёплый и сырой день: какая погода будет в Хабаровске и крае 11 сентября

В четверг, 11 сентября, на территории Хабаровского края ожидается небольшой рост дневных температур и кратковременные осадки в первой половине дня. Далее дожди прекратятся, а температура резко упадёт, сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +9…+11 градусов. С утра возможен кратковременный дождь, после обеда без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Бикине днём +22…+24 градуса. С утра возможен кратковременный дождь, после обеда без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

В Вяземском днём +21…+23 градуса. С утра кратковременный дождь, после обеда без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +9…+11 градусов. С утра кратковременный дождь, после обеда без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +16…+18 градусов, к ночи похолодает до +7…+9 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Охотске днём +12…+14 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.