Пушков назвал убийство Кирка посланием Трампу

Покушение, в результате которого погиб американский политик-трампист Чарли Кирк, может оказаться посланием как действующему президенту США, так и другим заметным фигурам американской общественно-политической жизни. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор написал в Telegram-канале, что убийство Кирка напоминает покушение на Дональда Трампа, когда тот получил ранение, и указал на явный профессионализм стрелявшего.
«Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающихся схожих взглядов и не боящихся нести их в массы. А главным адресатом, возможно, является президент США», — считает Пушков.
Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить флаги в США после смерти Чарли Кирка и выразил соболезнования семье погибшего политика.
