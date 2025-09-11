Член Конгресса США, республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон, объявил о внесении законопроекта, который предполагает восстановление действия поправки Джексона-Вэника в отношении России. Эта поправка ограничивает двустороннюю торговлю в связи с проблемами еврейской эмиграции из СССР, и ранее она была отменена в 2012 году.
В своём сообщении в социальной сети X Уилсон подчеркнул, что его инициатива направлена на восстановление поправки, которая, по его мнению, должна быть в силе. Он также отметил, что это решение было принято в ответ на заявления польских властей о разрушении нескольких объектов, идентифицированных как беспилотные летательные аппараты.
Уточняется, что Поправка Джексона-Вэника была принята в США в 1974 году и связывала улучшение торговых отношений с Советским Союзом с разрешением вопроса еврейской эмиграции. После распада СССР действие поправки распространилось на некоторые постсоветские страны, включая Россию, до 2012 года, когда она была отменена. Однако впоследствии был принят акт Магнитского, предусматривающий санкции против российских должностных лиц, обвиняемых в якобы нарушении прав человека.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США заявили о намерении прекратить финансирование Украины.