На улице Сергеева в Иркутске специалисты взяли пробы асфальта

Ремонт от бульвара Рябикова до Воронежской начался в апреле и завершен на 85%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Сергеева специалисты Росавтодора взяли пробы асфальта. Образцы отправят на независимую экспертизу, где их исследуют на соответствие требованиям ГОСТа. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эксперты измерят толщину покрытия, определяют процент содержания воздушных пустот и параметры плотности.

— Каждый отремонтированный участок должен отвечать техническим требованиям. При несоответствии нормам подрядчик оперативно устранит недостатки, — пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Ремонт на улице от бульвара Рябикова до Воронежской начался в апреле и завершен на 85%. Подрядчик уложил два слоя асфальта на дороге, подготовил основание для тротуаров и установил бордюры.

Всего в этом году в областном центре ремонтируют более 33 километров дорог в разных округах.