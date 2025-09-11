На улице Сергеева в Иркутске специалисты взяли пробы асфальта

В Иркутске на улице Сергеева специалисты Росавтодора взяли пробы асфальта. Образцы отправят на независимую экспертизу, где их исследуют на соответствие требованиям ГОСТа. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эксперты измерят толщину покрытия, определяют процент содержания воздушных пустот и параметры плотности.
— Каждый отремонтированный участок должен отвечать техническим требованиям. При несоответствии нормам подрядчик оперативно устранит недостатки, — пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Ремонт на улице от бульвара Рябикова до Воронежской начался в апреле и завершен на 85%. Подрядчик уложил два слоя асфальта на дороге, подготовил основание для тротуаров и установил бордюры.
Всего в этом году в областном центре ремонтируют более 33 километров дорог в разных округах.