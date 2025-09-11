Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор ФБР Патель: Подозреваемый в убийстве Кирка задержан

В Соединенных Штатах задержан подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил директор ФБР Кэш Патель в социальной сети X.

В Соединенных Штатах задержан подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил директор ФБР Кэш Патель в социальной сети X.

— Фигурант ужасной стрельбы, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей, — написал Патель.

Подробности о личности задержанного и обстоятельствах преступления пока не раскрываются.

О смерти Кирка стало известно в среду, 10 сентября. Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social призвал сограждан молиться за своего сторонника, консервативного активиста Чарли Кирка. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на Кирка демонстрирует глубину раскола в Соединенных Штатах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше