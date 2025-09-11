Эксперт рассказала, когда следует оплатить больничный ушедшего работника

«Бывший работник должен подтвердить документально, что на момент открытия листа нетрудоспособности он не был принят на новую работу. Подтверждается это либо предоставлением оригинала трудовой книжки, где отсутствует запись о трудоустройстве на новую работу; либо копией трудовой книжки, заверенной новым работодателем, если на момент закрытия больничного человек был уже трудоустроен, а на момент его открытия трудоустроен не был», — добавила эксперт.