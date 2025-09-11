Эксперт рассказала, когда следует оплатить больничный ушедшего работника

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Работодатель обязан выплатить пособие по временной нетрудоспособности уволившегося работника, если он заболел в течение 30 дней с момента ухода и еще не устроился на новую работу, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В случае, если уволившийся работник заболел в течение 30 дней с даты увольнения, бывший работодатель рассчитывает, исходя из средней заработной платы, пособие по нетрудоспособности, которое составляет 60% от среднего заработка (независимо от стажа). Эти обязательства ложатся на бывшего работодателя только в случае, если работник вновь не трудоустроился», — сказала Подольская.
Она уточнила, что больничный лист, открытый по уходу за членами семьи уволившегося работника, не должен быть оплачен. Эта мера распространяется только на болезнь самого сотрудника, при этом работодатель выплачивает пособие только на первые три дня.
«Бывший работник должен подтвердить документально, что на момент открытия листа нетрудоспособности он не был принят на новую работу. Подтверждается это либо предоставлением оригинала трудовой книжки, где отсутствует запись о трудоустройстве на новую работу; либо копией трудовой книжки, заверенной новым работодателем, если на момент закрытия больничного человек был уже трудоустроен, а на момент его открытия трудоустроен не был», — добавила эксперт.
Подольская пояснила, что владельцам электронной трудовой книжки нужно предоставить справку «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ» с подтверждением отсутствия нового трудоустройства на дату открытия больничного.