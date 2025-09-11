Ричмонд
NYT: в активиста Кирка могли стрелять с расстояния примерно 180 метров

10 сентября в Юте убит консервативный активист Чарли Кирк.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленник, который убил американского политика Чарли Кирка, находился примерно в 180 метрах от него. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам представителя учебного заведения, на территории которого произошло убийство, подозреваемый стрелял в Кирка из здания университетского центра Лози.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон заявил, что выстрел был произведён с укрытия на третьем этаже, предположительно с крыши, с дальнего расстояния.

Очевидцы, присутствовавшие на митинге, опубликовали видеозапись, на которой видно, как неизвестный быстро покидает крышу центра Лози.

Напомним, что политический активист и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был ранен в шею во время выступления 10 сентября в университете штата Юта.

После происшествия мероприятие было прервано, а Кирка, получившего серьёзное ранение, унесла охрана. Несмотря на усилия врачей, политик скончался в больнице.

