NYT: в активиста Кирка могли стрелять с расстояния примерно 180 метров

Злоумышленник, который убил американского политика Чарли Кирка, находился примерно в 180 метрах от него. Об этом сообщила газета The New York Times.
По словам представителя учебного заведения, на территории которого произошло убийство, подозреваемый стрелял в Кирка из здания университетского центра Лози.
Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон заявил, что выстрел был произведён с укрытия на третьем этаже, предположительно с крыши, с дальнего расстояния.
Очевидцы, присутствовавшие на митинге, опубликовали видеозапись, на которой видно, как неизвестный быстро покидает крышу центра Лози.
Напомним, что политический активист и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был ранен в шею во время выступления 10 сентября в университете штата Юта.
После происшествия мероприятие было прервано, а Кирка, получившего серьёзное ранение, унесла охрана. Несмотря на усилия врачей, политик скончался в больнице.
