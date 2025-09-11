Экс-мэр Новосибирска стал руководителем «Сибпроектнииавиапром»

Анатолий Локоть, ранее занимавший должность мэра Новосибирска, теперь руководит советом директоров АО «Сибпроектнииавиапром». Это назначение произошло примерно год назад, хотя сам экс-мэр предпочитал не давать комментариев по этому поводу.