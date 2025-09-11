Ричмонд
Экс-мэр Новосибирска стал руководителем «Сибпроектнииавиапром»

Анатолий Локоть был мэром Новосибирска с 2014 по 2024 год.

Анатолий Локоть, ранее занимавший должность мэра Новосибирска, теперь руководит советом директоров АО «Сибпроектнииавиапром». Это назначение произошло примерно год назад, хотя сам экс-мэр предпочитал не давать комментариев по этому поводу.

По информации издания «Континент Сибирь», Локоть уже более года сотрудничает с организациями, связанными с Александром Абалаковым — бывшим депутатом Государственной думы.

Примечательно, что при назначении на должность Локоть не исключал возможности перехода на работу в федеральные государственные структуры.