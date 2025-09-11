В Красноярске ожидается прохладный день с небольшим дождем 11 сентября

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Жителей краевого центра ждет типичная для середины сентября погода с осадками и сезонными температурами. Согласно прогнозу синоптиков, день будет облачным с периодическими прояснениями.
Ночью осадков не ожидается, столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +15…+17 градусов, однако вероятны кратковременные дожди.
Ветер западный умеренный, 5−10 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады. Метеорологи рекомендуют горожанам при выходе из дома иметь при себе зонты и выбирать одежду с учетом ветреной погоды.
Такой температурный режим соответствует климатической норме для второй недели сентября в Красноярске. Послеполуденные дожди могут временно ухудшить видимость на дорогах, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.