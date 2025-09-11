Ричмонд
ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины, поражены цели в шести областях

Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Были поражены объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

По данным оборонного ведомства, на пораженных предприятиях осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпуск двигателей и электронных комплектующих, а также производство беспилотных летательных аппаратов.

В частности, на южной и юго-западной окраинах Львова были поражены цеха «Львовского бронетанкового завода», где ремонтировалась и модернизировалась бронетехника, а также «Львовского авиазавода “ЛДАРЗ”, где производились дальнобойные беспилотники и ремонтировались боевые самолеты ВСУ.

Минобороны РФ заявило, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Также в ведомстве подчеркнули, что объекты на территории Польши для поражения не планировались, говорится в сообщении.

Утром 10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства после заявлений о нарушении воздушного пространства.

