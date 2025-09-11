Ричмонд
В США задержали подозреваемого в убийстве политического активиста Кирка

Глава ФБР Кэш Пател не стал раскрывать личность подозреваемого в нападении в штате Юта.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в убийстве активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщил директор ФБР Кэш Пател.

Личность мужчины не раскрывается.

«Обвиняемый в сегодняшней ужасной стрельбе, унесшей жизнь Чарли Кирка, задержан. Спасибо местным и государственным властям Юты за сотрудничество с ФБР», — написал глава ведомства на своей странице в соцсети Х*.

Напомним, убийство Кирка было совершено 10 сентября в американском городе Орем (штат Юта). В активиста стреляли во время его выступления в местном университете. После покушения мужчина был доставлен в больницу, где он скончался.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка, который был его сторонником. Глава Белого дома назвал активиста «великим и легендарным» человеком.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

