В США задержали подозреваемого в убийстве политического активиста Кирка

Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в убийстве активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщил директор ФБР Кэш Пател.
Личность мужчины не раскрывается.
«Обвиняемый в сегодняшней ужасной стрельбе, унесшей жизнь Чарли Кирка, задержан. Спасибо местным и государственным властям Юты за сотрудничество с ФБР», — написал глава ведомства на своей странице в соцсети Х*.
Напомним, убийство Кирка было совершено 10 сентября в американском городе Орем (штат Юта). В активиста стреляли во время его выступления в местном университете. После покушения мужчина был доставлен в больницу, где он скончался.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка, который был его сторонником. Глава Белого дома назвал активиста «великим и легендарным» человеком.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.