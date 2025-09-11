Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиасообщение свяжет Иркутск и Филиппины с конца октября

Первый вылет запланирована на 25 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С октября из Иркутска можно будет улететь на остров Боракай на Филиппинах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутской авиакомпании, первый вылет запланирован на 25 октября. Время в пути составит примерно 8 часов с учетом технической остановки в аэропорту Гуйлинь.

— Полеты из Иркутска будут выполняться в Калибо — самый близкий к Боракаю международный аэропорт, — уточнил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.

Из Иркутска вылет в субботу в 4:00. Обратный рейс отправляется в 14:00, прибытие в областной центр — в 22:30. Стоимость перелета туда-обратно — от 75 000 рублей на человека.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экипаж самолета, летевшего из Иркутска в Улан-Удэ, пытались ослепить лазером при заходе на посадку.