Авиасообщение свяжет Иркутск и Филиппины с конца октября

С октября из Иркутска можно будет улететь на остров Боракай на Филиппинах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутской авиакомпании, первый вылет запланирован на 25 октября. Время в пути составит примерно 8 часов с учетом технической остановки в аэропорту Гуйлинь.