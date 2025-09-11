Авиасообщение свяжет Иркутск и Филиппины с конца октября

С октября из Иркутска можно будет улететь на остров Боракай на Филиппинах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе иркутской авиакомпании, первый вылет запланирован на 25 октября. Время в пути составит примерно 8 часов с учетом технической остановки в аэропорту Гуйлинь.
— Полеты из Иркутска будут выполняться в Калибо — самый близкий к Боракаю международный аэропорт, — уточнил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.
Из Иркутска вылет в субботу в 4:00. Обратный рейс отправляется в 14:00, прибытие в областной центр — в 22:30. Стоимость перелета туда-обратно — от 75 000 рублей на человека.
