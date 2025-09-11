В Ленинском районе Красноярска открыли новую спортивную площадку

«Рабочие уложили резиновое травмобезопасное покрытие, установили баскетбольные стойки и сетчатое антивандальное ограждение высотой 8 метров, смонтировали освещение с автоматическими датчиками включения и выключения света. Рядом с площадкой появился гимнастический городок с комплексом для воркаута. В течение всего года здесь можно играть в футбол, фаербол, баскетбол, и даже в подвижные и русские народные игры», — рассказали в администрации.