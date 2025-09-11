Ричмонд
В Ленинском районе Красноярска открыли новую спортивную площадку

Она появилась на улице Энергетиков.

Источник: ТАСС

В Ленинском районе Красноярска открыли новую спортивную площадку. Об этом сообщили в мэрии.

Новая спортивная площадка появилась во дворе дома по улице Энергетиков, 37.

«Рабочие уложили резиновое травмобезопасное покрытие, установили баскетбольные стойки и сетчатое антивандальное ограждение высотой 8 метров, смонтировали освещение с автоматическими датчиками включения и выключения света. Рядом с площадкой появился гимнастический городок с комплексом для воркаута. В течение всего года здесь можно играть в футбол, фаербол, баскетбол, и даже в подвижные и русские народные игры», — рассказали в администрации.

Рядом с площадкой уложили брусчатку, поставили скамейки и урны.

Аналогичную площадку до конца года построят на Тотмина, 7.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае могут построить семейный парк развлечений за 80 млн рублей.