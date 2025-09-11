Ричмонд
Новосибирский суд оставил депутата-иноагента под арестом

Суд не удовлетворил ходатайство бывшего депутата на отмену заочного ареста.

Новосибирский суд оставил в силе решение о заключении под стражу бывшего депутата Сергея Бойко*, имеющего статус иностранного агента. Попытка защиты оспорить меру пресечения не увенчалась успехом, о чём сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

26 августа состоялось судебное заседание, на котором следователь ходатайствовал о заключении под стражу, его удовлетворили и арестовали на два месяца бывшего депуатата.

10 сентября 2025 года адвокаты бывшего депутата подали апелляцию в Новосибирский областной суд. Однако ему оставили меру пресечения без изменений.

Отметим, что Бойко* уехал из России в 2021 году. После обысков в связи с подозрением в оказании содействия организациям, признанным экстремистскими и запрещенным организациям, он переехал в Грецию.

*признан иностранным агентом.