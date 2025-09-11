Врач развеяла миф о существовании умеренной дозы алкоголя

«Многие рассматривают употребление алкогольных напитков как развлечение или способ расслабиться, отрицая возможность формирования зависимости при контролируемом употреблении. Однако все болезни зависимости развиваются по единым механизмам: при регулярном употреблении спиртного в организме начинаются изменения метаболизма, в том числе и в нервной системе. Доказано, что систематический прием даже малых доз алкоголя оказывает токсическое воздействие на все органы и системы, способствует обострению хронических патологий и развитию новых», — сказала врач.