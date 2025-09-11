Ричмонд
Задержанный по делу об убийстве Кирка освобожден, расследование продолжается

Директор ФБР Кэш Патель в четверг, 11 сентября, сообщил в социальной сети X, что лицо, задержанное ранее по подозрению в убийстве политика Чарли Кирка, было освобождено после допроса.

— Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности, — заявил Патель.

Ранее директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого по делу об убийстве политика.

О смерти Кирка стало известно в среду, 10 сентября. Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social призвал сограждан молиться за своего сторонника, консервативного активиста Чарли Кирка. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».

