Задержанный по делу об убийстве Кирка освобожден, расследование продолжается

О смерти Кирка стало известно в среду, 10 сентября. Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social призвал сограждан молиться за своего сторонника, консервативного активиста Чарли Кирка. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».