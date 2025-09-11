Ричмонд
Церковный праздник 11 сентября 2025: день Усекновения главы Иоанна Предтечи — что можно и нельзя делать

Православные верующие 11 сентября отмечают один из великих церковных праздников — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день имеет особый статус и сопровождается строгими традициями.

Историческая основа.

Праздник установлен в память о мученической кончине Иоанна Крестителя, который был обезглавлен по приказу царя Ирода Антипы. Согласно Евангелию, это произошло из-за коварного замысла жены Ирода Иродиады и её дочери Саломеи.

Традиции и приметы дня.

Строгий пост: Верующие соблюдают однодневный пост, исключающий мясную, молочную пищу, рыбу и яйца. Разрешается растительная пища без масла.

Молитвы: В храмах проходят особые богослужения, где читаются молитвы о защите от врагов и даровании духовной силы.

Народные приметы:

Если журавли улетели — зима будет ранней.

Гром гремит — к теплой осени.

Туман утром — к хорошему грибному сезону.

Что категорически не рекомендуется делать.

Употреблять пищу круглой формы: Запрещено есть что-либо круглое (яблоки, капусту, арбузы, лук), так как это символически ассоциируется с отсеченной головой.

Работать в поле и огороде: Считается, что нарушение этого запрета может привести к неурожаю.

Брать в руки режущие предметы: Не рекомендуется использовать ножи, топоры и другие острые инструменты.

Петь и танцевать: Развлечения запрещены как проявление неуважения к памяти мученика.

Оставлять еду недоеденной: Это считается большим грехом в этот день.

Современное значение.

Несмотря на строгость традиций, праздник напоминает о важности духовной стойкости и верности своим убеждениям. В храмах Красноярска пройдут памятные службы, где верующие смогут почтить память великого пророка.

Важно: Церковь призывает проводить этот день в молитве и воздержании, избегая суеверий, не имеющих отношения к истинному смыслу праздника.