Новая взлётная полоса, больница на 280 мест и учебный кампус: что ещё ждет Новосибирск к 2036 году

Помимо этого в Новосибирске обновят транспортную сеть.
Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал утвердил комплексный план развития инфраструктуры до 2030 года с перспективой до 2036 года, о чём сообщает распоряжение правительства РФ.
Всего в списке 280 важных объектов для всей страны. Среди них — значимые проекты для Новосибирска: к 2027 году в аэропорту Толмачёво построят новую взлётную полосу, к 2028 году появится современная детская больница на 280 мест, к 2026 году создадут большой учебный кампус международного уровня.
Транспортную сеть региона тоже ждёт обновление. По плану планируется отремонтировать и построить новые участки Чуйского тракта (20 километров дороги от Новосибирска до Линёво), построить мост через Обь возле улицы Ипподромской, создать новую транспортную развязку на Станиславского.
Региональным властям поручили обновить планы развития территорий, чтобы все проекты реализовывались согласованно. Эти работы проводятся по инициативе заместителя председателя правительства и при поддержке Михаила Мишустина в рамках развития всего Сибирского федерального округа.