Новая взлётная полоса, больница на 280 мест и учебный кампус: что ещё ждет Новосибирск к 2036 году

Всего в списке 280 важных объектов для всей страны. Среди них — значимые проекты для Новосибирска: к 2027 году в аэропорту Толмачёво построят новую взлётную полосу, к 2028 году появится современная детская больница на 280 мест, к 2026 году создадут большой учебный кампус международного уровня.