BFM: число задержанных на протестах во Франции превысило 520 человек

Более 520 человек были задержаны во Франции во время акций протеста, сообщил телеканал BFM со ссылкой на полицию страны.
«Префектура полиции заявила, что по всей стране был задержан 521 человек, в том числе 251 в Париже», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что на массовые протесты в стране вышло около 200 тысяч человек. В Париже число демонстрантов составило примерно 14 тысяч.
Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru рассказал, что сокращение социальных расходов во Франции, из-за которого вспыхнули протесты, фактически приводит к уничтожению среднего класса. Он отметил, что французское население чувствует этот процесс.