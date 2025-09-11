В Госдуме предложили ужесточить ответственность за утечку личных данных

В России с 30 мая вступили в силу поправки к КоАП РФ, которыми усиливается ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. В частности, введены оборотные штрафы за повторную утечку персональных данных: для компаний — от 1% до 3% выручки, для банков — от 1% до 3% собственного капитала; но не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей.