Офтальмолог назвал самые неочевидные причины ухудшения зрения у детей

В России растет число детей с проблемами зрения. Около трети всех детских заболеваний приходится на глазные болезни, а близорукость встречается у 25−30% школьников. Руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова Минздрава России, Заслуженный врач РФ, практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов назвал KP.RU самые неочевидные причины ухудшения зрения.
— В научных исследованиях доказана тесная связь заболеваний глаз с болезнями других органов и систем: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного тракта. Также в ухудшение зрения вносят вклад заболевания верхних дыхательных путей, например, хронические тонзиллиты (ангины), гормональные нарушения и детское ожирение, — отметил специалист.
Кроме того, огромную роль в развитии болезней глаз играет осанка. По словам врача, у детей с близорукостью часто обнаруживаются изменения в шейном отделе позвоночника.
За годы учебы у школьников зрение в среднем ухудшается в 2−3 раза. Более половины этих случаев приходится на миопию, то есть близорукость. Эксперт также отметил, что нередко близорукость прогрессирует с течением времени.