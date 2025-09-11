ФБР сообщило об освобождении подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Задержанный по подозрению в причастности к покушению на американского политика Чарли Кирка в штате Юта мужчина освобождён из-под стражи. Об этом информировал глава ФБР Кэш Пател.
Задержанный был освобождён после того, как сотрудники правоохранительных органов допросили его. Об этом Пател написал в социальной сети Х, пообещав и далее оперативно информировать общественность о ходе расследования.
Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.
Ранее Кэш Пател сообщал, что в штате Юта задержан подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка.
В то же время Скотт Троттера, пресс-секретарь университета долины Юта, где произошло покушение на политика, информировал, что убийца Кирка не задержан, а правоохранители продолжают его поиски.
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией и указал, что по законам возглавляемого им региона стрелявшему в Кирка может грозить смертная казнь.
Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.