ФБР сообщило об освобождении подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Задержанного по подозрению в покушении на политики Кирка отпустили после допроса.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный по подозрению в причастности к покушению на американского политика Чарли Кирка в штате Юта мужчина освобождён из-под стражи. Об этом информировал глава ФБР Кэш Пател.

Задержанный был освобождён после того, как сотрудники правоохранительных органов допросили его. Об этом Пател написал в социальной сети Х, пообещав и далее оперативно информировать общественность о ходе расследования.

Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.

Ранее Кэш Пател сообщал, что в штате Юта задержан подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка.

В то же время Скотт Троттера, пресс-секретарь университета долины Юта, где произошло покушение на политика, информировал, что убийца Кирка не задержан, а правоохранители продолжают его поиски.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал случившееся политической акцией и указал, что по законам возглавляемого им региона стрелявшему в Кирка может грозить смертная казнь.

Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.