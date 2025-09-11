Ричмонд
Путин предупредил союзников Киева о последствиях отправки войск на Украину

Президент России Владимир Путин дал четкий сигнал Украине и Западу, предупредив союзников Киева о последствиях отправки войск на территорию Украины. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).



По мнению авторов статьи, российский лидер подчеркнул военное превосходство Москвы и предупредил европейские страны, что им грозит опасность в случае реализации планов по отправке войск.

Россия ожидает дальнейших шагов от Украины и Запада, демонстрируя решимость в отстаивании своих гарантий безопасности, говорится в статье.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что «коалиция желающих» планирует отдать России территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом в обмен на эти уступки Москва должна позволить ввести «миротворческий контингент» на Украину.

Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.