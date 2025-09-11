Путин предупредил союзников Киева о последствиях отправки войск на Украину

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что «коалиция желающих» планирует отдать России территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом в обмен на эти уступки Москва должна позволить ввести «миротворческий контингент» на Украину.