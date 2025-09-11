Ричмонд
Специалист рассказала, чем опасно самолечение

Врач Павлова: бесконтрольное употребление лекарств может погубить здоровье.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

При первых признаках простуды, многие начинают пить различные таблетки без консультации с медицинском специалистом. Как сообщила врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru, частое употребление аспирина может привести к образованию эрозий и язв в желудке и вызвать поражение почек.

— Риски, связанные с этими препаратами, особенно увеличиваются при длительном применении, особенно у пожилых пациентов, — уточнила специалист.

Если долго капать в нос капли от насморка, то после того, как они перестанут действовать, нос может заложить еще сильнее. Также сосудосуживающие капли могут повысить артериальное давление, тахикардию и головные боли.

Слабительные тоже следует использовать с осторожностью. Их регулярное применение может нарушить нормальную работу кишечника, усугубляя запоры после прекращения приема.