«Отрицание реальности»: Психолог назвала пять привычек, которые тихо разрушают психику

Вторая привычка — самокритика вместо самоподдержки. Специалист обратила внимание на внутренний диалог, в котором человек сам себе является самым строгим и жестоким критиком. «Опять всё провалил», «Как всегда не догадался», «Выгляжу ужасно» — привычные фразы, которые мало кто подвергает сомнению. По мнению эксперта, если бы кто-то другой разговаривал с человеком в таком тоне, общение было бы прекращено. Подвергая себя постоянной самокритике, человек разрушает самооценку и лишает себя мотивации.