Во Владивостоке завершилось строительство Сквера энергетиков

Новое общественное пространство осмотрел Губернатор Олег Кожемяко.

Источник: НИА Владивосток

Сквер расположен возле Энергетического колледжа, поэтому и получил «профессиональное» название. Объект стал победителем онлайн-голосования прошлого года и вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Глава Приморья и мэр города оценили новую общественную территорию, пообщались со студентами колледжа и местными жителями.

«Хороший сквер, и главное — он выбран самими жителями. Это еще один шаг в благоустройстве нашего города. Есть возможность и ребятам-студентам погулять после учебы, и людям, кто рядом живет», — поделился впечатлениями Олег Кожемяко.

Ремонт сквера начался с наступлением тепла. За это время строители проложили дорожки, замостив их брусчаткой, сделали освещение, установили лавочки, озеленили пространство, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

По словам местных жителей, их мечта получить благоустроенное место отдыха в районе улицы Тихой сбылась.