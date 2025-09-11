7 млрд. рублей налогов заплатили новосибирские ИТ-компании

За первые полгода 2025 ИТ-отрасль в Новосибирске заплатила более 7 млрд. рублей налогов, а их сотрудникам выдали 24 млрд. рублей по условиям льготной ипотеки.
Важное изменение на рынке труда произошло в конце 2024 года: впервые в Новосибирской области появилось больше соискателей на ИТ-позиции, чем открытых вакансий. Об этом сообщает министерство цифрового развития НСО.
За первые шесть месяцев 2025 года компании ИТ-отрасли показали значительный рост налоговых отчислений — они увеличились на 20−30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А это более 7 млрд.рублей.
ИТ-сектор вносит весомый вклад в региональный продукт, составляя 4% от общего объёма. Льготная ипотека также активно развивается в секторе. Министр сообщил, что уже выдано 3,5 тысячи кредитов на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей.