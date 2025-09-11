В Мехико взорвалась газовая цистерна, пострадали 57 человек

Не менее 57 человек получили травмы после взрыва газовой автоцистерны в мексиканской столице. Об этом информировала мэр Мехико Клара Бругада.
«Газовая автоцистерна объемом 49,3 тысячи литров, по предварительной версии, перевернулась. Точные причины происшествия предстоит установить прокуратуре. После опрокидывания произошла серия взрывов», — сказала мэр в видеообращении, которое она опубликовала в социальной сети Х.
Бругада добавила, что 57 человек с травмами госпитализированы, из них 19 в тяжёлом состоянии. Для эвакуации пострадавших использовались в том числе вертолёты, уточнила чиновница.
Ранее на юге Пакистана в городе Мултан взорвалась цистерна с газом, в результате чего шестеро человек погибли и еще десятки получили ранения.
Также сообщалось, что трое рабочих погибли при взрыве в шахте в Хабаровском крае при перевозке взрывчатки.