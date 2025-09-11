Транзитный поезд в Калининград задержали в Литве из-за пожара на газовой станции

Транзитный поезд, следовавший в Калининградскую область, был временно задержан на территории Литвы из-за возгорания вагонов с газом на перевалочной станции в Вильнюсе. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы.
По данным ведомства, пожар произошел на газовой станции на окраине столицы. В связи с происшествием движение поезда «Калининград» было приостановлено, впоследствии он был направлен по альтернативному маршруту.
Власти организовали эвакуацию жителей в радиусе одного километра от места возгорания. Для тушения пожара привлекли около 40 пожарных расчетов, над районом дежурил вертолет пограничной службы, говорится в сообщении.
3 сентября в России десятки поездов следовали с опозданием из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Из графика выбилось 47 составов, максимальное время задержки которых достигает четырех часов.
25 августа локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов в Забайкальском крае.