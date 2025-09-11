Ричмонд
Мошенники представляются сотрудниками военкоматов: призывников предупредили о новой схеме обмана

В России зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на призывников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками военкоматов, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации и банковским счетам молодых людей. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.

Как сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, преступники используют отработанную схему:

1. Звонят призывникам, называя их полные ФИО и адрес.

2. Предлагают «ускорить» оформление документов или отсрочку.

3. Предлагают записаться через «Госуслуги» для «избежания очередей».

4. Требуют сообщить коды из СМС-сообщений.

«Целью такой схемы является кража персональных данных и денег. Мошенники создают иллюзию официального обращения, используя базовые данные потенциальных жертв», — пояснил эксперт.

Специалист рекомендует немедленно прекращать подозрительные разговоры, самостоятельно перезванивать в официальные приемные военкоматов, никогда не сообщать коды из СМС-сообщений, сообщать о подобных звонках в правоохранительные органы.

«Помните: военкоматы никогда не уточняют документы по телефону и не запрашивают коды доступа. Не поддавайтесь на давление и всегда проверяйте информацию через официальные каналы», — подчеркнул Щербаченко.

В военных комиссариатах Красноярского края подтвердили, что все официальные обращения осуществляются только через установленные процедуры личного приема или через портал «Госуслуги» без запроса проверочных кодов по телефону.