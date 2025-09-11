Телефонные мошенники убеждают россиян покупать дорогие смартфоны

Телефонные мошенники используют тему переводов на Украину для обмана.
Телефонные мошенники используют новую схему обмана, представляясь юристами и убеждая граждан приобретать дорогие современные смартфоны. Злоумышленники сообщают жертвам о якобы совершенных переводах средств на Украину с их банковских счетов, а затем подключают лже-юриста для дальнейшего обмана. Об этом сообщается в материалах МВД.
«Телефонные мошенники по одной из схем сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы были совершены денежные переводы на Украину. Затем с жертвой связывается лже-юрист, который уже убеждает купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
В полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов или юристы никогда не будут просить граждан покупать технику или посещать незнакомые места для решения их проблем. Мошенники используют эту схему для получения денег от доверчивых лиц, выдавая себя за представителей закона.
Ранее МВД уже сообщало о схожих схемах телефонного мошенничества, когда злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, сообщали тревожную информацию и под разными предлогами вынуждали граждан переводить деньги. Также фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за представителей образовательных учреждений и получали доступ к личным данным через «Госуслуги».