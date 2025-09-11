Телефонные мошенники убеждают россиян покупать дорогие смартфоны

«Телефонные мошенники по одной из схем сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы были совершены денежные переводы на Украину. Затем с жертвой связывается лже-юрист, который уже убеждает купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.